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РИА Новости

В Бурятии началось производство аналога живой кожи для лечения ран и ожогов

Вчера, 07:07
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КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Производство аналога живой кожи для лечения ран, ожогов и отморожений открылось в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В Бурятии открылось производство аналога живой кожи "NovoSkin", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что покрытие "NovoSkin" предназначено для местного лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней, буллезном эпидермолизе и различных видах пузырчатки. Готовый продукт намного экономичнее, с более длительным сроком использования, неприхотливыми условиями хранения по сравнению с имеющимися на сегодняшний день аналогами.
Ожидается, что объем выпуска продукции при выходе на полную проектную мощность составит 12,5 тысячи биополимерных ранозаживляющих средств в год.
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