В Бурятии началось производство аналога живой кожи для лечения ран и ожогов

В пресс-службе пояснили, что покрытие "NovoSkin" предназначено для местного лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней, буллезном эпидермолизе и различных видах пузырчатки. Готовый продукт намного экономичнее, с более длительным сроком использования, неприхотливыми условиями хранения по сравнению с имеющимися на сегодняшний день аналогами.