СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.