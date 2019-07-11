СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
Согласно данным телеканала, видеозапись инцидента была сделана с американского самолета, находившегося над проливом в тот момент.