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2019-07-11T08:00Z
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РИА Новости

В соцсетях затравили жителя Симферополя за фото отрезанной головы кота

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / naffartsКухонный нож
Кухонный нож
© Depositphotos / naffarts
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. Мясник из Симферополя на протяжении года выкладывал в соцсети фото "рабочих моментов" — отрубленные бычьи головы, вспоротые животы свиней и сочащиеся кровью куски мяса. Однако больше всего пользователей шокировал снимок кошачьего черепа и скальпа. Крымская полиция начала проверку. Автор постов уверяет, что не виноват — интересную картинку он якобы нашел в Сети.

"Гадит где попало"

Пользователь Instagram под ником Максим Сильченко (все фамилии изменены) публиковал обычные фотографии из своей жизни, в том числе с маленькими дочками и женой на отдыхе. Однако время от времени семейную идиллию нарушали снимки мертвых животных — в основном это были свиные туши. Часто фото сопровождались язвительными комментариями. Иногда блогер позировал на фоне отрезанных голов или держа в руках окровавленные внутренности и голову животного.
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В ноябре прошлого года Сильченко опубликовал фотографию освежеванной кошачьей головы — череп, рядом кожа животного и медицинский нож. Этот снимок 8 июля увидели местные зоозащитники. На их вопрос в комментариях, за что он убил котенка, блогер ответил: "гадит где попало", а из скальпа, по его мнению, получатся хорошие обувные стельки.
За сутки поступило почти шесть тысяч комментариев. Посыпались прямые угрозы, к организациям по защите животных и политикам обращались с просьбами обратить внимание на автора публикации.

"Этот человек живет в Симферополе, работает мясником. Он издевается над животными, освещая это на своей странице, и до сих пор не несет за это никакой ответственности! Помогите в распространении этой информации", — написали волонтеры в одном из городских зоозащитных сообществ.

Мясник-ветеринар

Судя по всему, Сильченко действительно мясник: большинство фотографий сделано в мясной лавке. Зоозащитники также предположили, что он учится на ветеринара, поскольку "так аккуратно снять скальп с животного под силу не каждому".
"Нам многие пишут, что он ветеринар. Впрочем, нормальный человек такое выставлять не будет", — говорит РИА Новости администратор группы помощи бездомным животным "Верность" Юлия Жиганова.
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Волонтеры убеждены, что автор фотографий подпадает под статью о жестоком обращении с животными. Кроме того, в Крыму действует региональный закон "О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения", который Сильченко, вероятно, тоже нарушил.
Полиция начала проверку — об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы крымского управления МВД России Ольга Кондрашова. По итогам проверки, на которую отводится до десяти суток, будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Да он никогда не трогал котов

В одной из публикаций в СМИ Сильченко заявил журналистам, что разделывать мясо — его работа и он просто открыл многим глаза на то, как мясопродукты попадают на полки магазинов. Связаться с самим Сильченко и получить его комментарий не удалось: он удалил все свои страницы в социальных сетях и заблокировал телефон.
Однако корреспондент РИА Новости пообщался с его другом и коллегой Александром Былковым.

По его словам, Сильченко работает мясником уже пять лет и никогда не трогал котов. "Зоозащитники просто раздули из мухи слона. Но дело далеко зашло", — говорит он. Картинку, продолжает Былков, его приятель нашел в интернете и просто опубликовал у себя.

"До тех пор пока правоохранительные органы не проведут весь комплекс мероприятий и не возбудят уголовное дело, утверждать, что человек причастен к жестокому обращению с животными, нельзя", — подчеркивает депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он объяснил РИА Новости, что следователи должны установить, кто сделал эти снимки, изучить все материалы и уже на основании собранных фактов предъявлять обвинение.
В свою очередь, юрист Роман Алехин уточнил РИА Новости, что в настоящий момент законодательство не содержит норм, предусматривающих ответственность за публикацию подобных материалов. Хотя предложение о введении наказания за такие действия уже внесено в Госдуму.
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МВД РоссииГосдума РФМВД РФВладимир БурматовМоскваКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Доказательств жестокого обращения с животными действительно нет. Но выкладывать в сеть подобные фото и, судя по всему, получать от этого удовольствие- это уже явное извращение.
11 июля, 09:27
ba-ev
3000002
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