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В СЖМ отреагировали на запрет в Литве доступа к сайту Sputnik

Вчера, 21:22
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, считает, что Литве, которая собирается запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik, нужно стремиться к союзу с африканскими странами.
В среду Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу местной комиссии по радиовещанию и телевидению сообщил, что регулятор постановил запретить доступ к его сайту из-за якобы нарушения авторского права.
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"Если Литва собирается быть полноправным членом Евросоюза, то там должны почитать все документы Евросоюза, где одним главных пунктов значится свобода СМИ и журналистов. Это является главным достоинством, как они утверждают, Евросоюза и европейских стран. Если в Литве считают по-другому, то они, скорее всего, выбрали не тот союз. Им надо в африканские страны стремиться", - сказал Гусев РИА Новости.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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