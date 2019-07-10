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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия не собирается отчитываться перед США по Венесуэле, заявил Рябков

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл – РИА Новости. У России есть потребность периодически направлять специалистов в Венесуэлу, но отчитываться перед США по этой теме Москва не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам сената, заявил, что в Венесуэле присутствуют "сотни" российских военнослужащих и военных подрядчиков, которые поддерживают президента Николаса Мадуро и следят за работоспособностью российской техники.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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"Сегодняшний контакт мы использовали для того, чтобы донести до американской стороны реальное положение дел", - сказал Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки.
"У России нет в Венесуэле никаких воинских контингентов. У нас нет в Венесуэле никаких ресурсов в этой сфере, которые могли бы рассматриваться кем бы то ни было, будь то США или соседями Венесуэлы, в качестве дестабилизирующего фактора", - пояснил Рябков.
Он подчеркнул, что все действия российских специалистов в Венесуэле "осуществляются в рамках обслуживания техники, которая поставлена туда по ранее заключенным контрактам".
По его словам, у России "есть необходимость периодически направлять специалистов-техников" в Венесуэлу. "Но отслеживать и тем более постоянно что называется "отчитываться" о том, кто там есть и кого там нет, просто неправильно. Идет обычная работа", - констатировал высокопоставленный российский дипломат.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияСША
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