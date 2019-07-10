Россия не собирается отчитываться перед США по Венесуэле, заявил Рябков

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл – РИА Новости. У России есть потребность периодически направлять специалистов в Венесуэлу, но отчитываться перед США по этой теме Москва не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам сената, заявил, что в Венесуэле присутствуют "сотни" российских военнослужащих и военных подрядчиков, которые поддерживают президента Николаса Мадуро и следят за работоспособностью российской техники.

"Сегодняшний контакт мы использовали для того, чтобы донести до американской стороны реальное положение дел", - сказал Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки.

"У России нет в Венесуэле никаких воинских контингентов. У нас нет в Венесуэле никаких ресурсов в этой сфере, которые могли бы рассматриваться кем бы то ни было, будь то США или соседями Венесуэлы, в качестве дестабилизирующего фактора", - пояснил Рябков.

Он подчеркнул, что все действия российских специалистов в Венесуэле "осуществляются в рамках обслуживания техники, которая поставлена туда по ранее заключенным контрактам".