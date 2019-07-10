Москва не приемлет давления из-за взаимодействия с Каракасом, заявил Рябков

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Москва не приемлет давления США по вопросу взаимодействия России и Венесуэлы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нам понятно их (США) стремление раздуть этот фактор (присутствия российских специалистов в Венесуэле) в политических целях, преподнести его в качестве одного из предлогов для продолжения жесткой линии применительно к правительству (президента Николаса) Мадуро. Для нас эта линия неприемлема. Мы американцам об этом говорим", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом.
"Мы им сказали также, что видим, как они нам пытаются мешать вести нормальное взаимодействие с властями в Каракасе в разных сферах. Это один из сюжетов, по которому у нас (с США) большие разногласия. Но мы не уходим от диалога", - подчеркнул замглавы МИД РФ.