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РИА Новости

Москва не приемлет давления из-за взаимодействия с Каракасом, заявил Рябков

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Москва не приемлет давления США по вопросу взаимодействия России и Венесуэлы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нам понятно их (США) стремление раздуть этот фактор (присутствия российских специалистов в Венесуэле) в политических целях, преподнести его в качестве одного из предлогов для продолжения жесткой линии применительно к правительству (президента Николаса) Мадуро. Для нас эта линия неприемлема. Мы американцам об этом говорим", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом.
"Мы им сказали также, что видим, как они нам пытаются мешать вести нормальное взаимодействие с властями в Каракасе в разных сферах. Это один из сюжетов, по которому у нас (с США) большие разногласия. Но мы не уходим от диалога", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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