Москва не приемлет давления из-за взаимодействия с Каракасом, заявил Рябков

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Москва не приемлет давления США по вопросу взаимодействия России и Венесуэлы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нам понятно их (США) стремление раздуть этот фактор (присутствия российских специалистов в Венесуэле) в политических целях, преподнести его в качестве одного из предлогов для продолжения жесткой линии применительно к правительству (президента Николаса) Мадуро. Для нас эта линия неприемлема. Мы американцам об этом говорим", - сказал Рябков журналистам по итогам встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом.