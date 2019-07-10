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РИА Новости

Власти Москвы призвали не парковать машины под деревьями из-за непогоды

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы во время дождя
Прохожие на улице Москвы во время дождя
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Водителям порекомендовали не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре до конца среды.
"Лето, кажется, сломалось, и сегодня в столице опять обещают грозу с сильным ветром. Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах - это просьба ко всем", - написал ЦОДД в своем Twitter.
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МЧСМоскваОбщество
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