Власти Москвы призвали не парковать машины под деревьями из-за непогоды

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Водителям порекомендовали не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость из-за непогоды в Москве, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и сильном ветре до конца среды.
"Лето, кажется, сломалось, и сегодня в столице опять обещают грозу с сильным ветром. Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах - это просьба ко всем", - написал ЦОДД в своем Twitter.