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2019-07-10T16:40Z
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РИА Новости

При аварийной посадке легкого самолета в Китае погиб человек

Вчера, 16:40
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ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил в среду аварийную посадку в китайской восточной провинции Чжэцзян, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в уезде Аньцзи городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян в 12.14 по местному времени (7.14 мск). После сигнала об аварии была сформирована поисково-спасательная группа, в которую вошли пожарные, спасатели, полиция, добровольцы из числа местных жителей.
Самолет удалось обнаружить в 13.34 (8.34 мск) в лесном массиве в двух километрах от местного аэропорта "Тяньцзыху", все находившиеся на борту четыре человека самолета пострадали. Их отвезли в больницу. Позже один человек скончался от полученных ран, еще трое находятся под наблюдением врачей.
Причина аварии пока не установлена, ведется расследование.
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