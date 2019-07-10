При аварийной посадке легкого самолета в Китае погиб человек

Инцидент произошел в уезде Аньцзи городского округа Хучжоу провинции Чжэцзян в 12.14 по местному времени (7.14 мск). После сигнала об аварии была сформирована поисково-спасательная группа, в которую вошли пожарные, спасатели, полиция, добровольцы из числа местных жителей.

Самолет удалось обнаружить в 13.34 (8.34 мск) в лесном массиве в двух километрах от местного аэропорта "Тяньцзыху", все находившиеся на борту четыре человека самолета пострадали. Их отвезли в больницу. Позже один человек скончался от полученных ран, еще трое находятся под наблюдением врачей.