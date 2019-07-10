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2019-07-10T16:36Z
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РИА Новости

Братья избитой в Ингушетии девочки пока останутся в реабилитационном центре

Вчера, 16:36
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НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Вопрос о передаче родных детей подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии родственникам будет рассматриваться после окончания следствия, до этого времени ее сыновья останутся в реабилитационном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.
"Дети подозреваемой сейчас находятся в реабилитационном центре, вопрос об их передаче родственникам будет решаться только после окончания следствия", - сказала Чахкиева.
Она добавила, что будет поставлен вопрос о лишении подозреваемой родительских прав. "Совместно с органами опеки мы подадим соответствующее заявление. Что касается лишения родительских прав матери избитой девочки, то это еще будет обсуждаться", - отметила детский омбудсмен.
Вчера, 11:14
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Она также сообщила, что в последние дни к ней часто обращаются жительницы Ингушетии, чьи дети после развода остались с родственниками бывших супругов. "После случая с избиением девочки много таких обращений поступает через соцсети. Женщины опасаются, что их дети могут повторить судьбу этой девочки, и просят помочь их вернуть. Но официальных обращений пока не было, если они поступят, то будем рассматривать каждый конкретный случай совместно со всеми ведомствами", - заявила Чахкиева.
В среду в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля сообщили, что у избитой девочки наметились улучшения в левой руке, но в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, но все медицинские решения будут приняты на следующей неделе после консилиумов.
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