Братья избитой в Ингушетии девочки пока останутся в реабилитационном центре

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Вопрос о передаче родных детей подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии родственникам будет рассматриваться после окончания следствия, до этого времени ее сыновья останутся в реабилитационном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.

В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр.

"Дети подозреваемой сейчас находятся в реабилитационном центре, вопрос об их передаче родственникам будет решаться только после окончания следствия", - сказала Чахкиева.

Она добавила, что будет поставлен вопрос о лишении подозреваемой родительских прав. "Совместно с органами опеки мы подадим соответствующее заявление. Что касается лишения родительских прав матери избитой девочки, то это еще будет обсуждаться", - отметила детский омбудсмен.

Она также сообщила, что в последние дни к ней часто обращаются жительницы Ингушетии, чьи дети после развода остались с родственниками бывших супругов. "После случая с избиением девочки много таких обращений поступает через соцсети. Женщины опасаются, что их дети могут повторить судьбу этой девочки, и просят помочь их вернуть. Но официальных обращений пока не было, если они поступят, то будем рассматривать каждый конкретный случай совместно со всеми ведомствами", - заявила Чахкиева.