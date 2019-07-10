Делегация грузинских оппозиционных депутатов приедет в Москву

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча с депутатами Госдумы, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.

"Мы пока еще в Тбилиси, мы приезжаем в Москву в воскресенье", - сообщил РИА Новости Ломая.

В состав делегации входит депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе. "Все из "Патриотов", - уточнил Ломая.

Он отметил, что отмена авиасообщения между Москвой и Тбилиси не помешает планам делегации. "Мы доберемся до Москвы как-нибудь", - заверил он.