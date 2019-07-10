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РИА Новости

Делегация грузинских оппозиционных депутатов приедет в Москву

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегация оппозиционных депутатов из Грузии приедет в Москву в воскресенье, запланирована встреча с депутатами Госдумы, сообщил РИА Новости глава делегации, депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломая.
"Мы пока еще в Тбилиси, мы приезжаем в Москву в воскресенье", - сообщил РИА Новости Ломая.
В состав делегации входит депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе. "Все из "Патриотов", - уточнил Ломая.
Он отметил, что отмена авиасообщения между Москвой и Тбилиси не помешает планам делегации. "Мы доберемся до Москвы как-нибудь", - заверил он.
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"Официальная встреча будет в Госдуме, насколько я знаю, встречаемся с господином Калашниковым (руководитель комитета по делам СНГ Леонид Калашников - ред.)", - сообщил Ломая. По его данным, на встрече будут и другие депутаты.
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Леонид КалашниковГосдума РФРоссияГрузияВ мире
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