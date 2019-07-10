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2019-07-10T14:00Z
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РИА Новости

В Ереване шестерых сторонников Кочаряна доставили в отделения полиции

Вчера, 14:00
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ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Шесть сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, участвовавших в среду в акции протеста в центре Еревана, доставлены в полицейские отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.
"На данный момент в полицейские отделения за злостное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции доставлены шесть человек", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники правоохранительных органов Армении у захваченного здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана. 18 июля 2017
Вчера, 12:52
Центр Еревана оцеплен из-за акции сторонников Кочаряна в день визита Туска
В среду, в день визита в Армению главы Евросовета Дональда Туска, сторонники Кочаряна проводят акции протеста в центре Еревана. Они попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Были оцеплены подходы к площади Республики и Северному проспекту. Однако группе протестующих удалось издалека встретить на одной из центральных улиц Туска с премьером Армении. Участники акции стали скандировать лозунги, называя Кочаряном политзаключенным.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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