В Ереване шестерых сторонников Кочаряна доставили в отделения полиции

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Шесть сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, участвовавших в среду в акции протеста в центре Еревана, доставлены в полицейские отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции страны.

"На данный момент в полицейские отделения за злостное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции доставлены шесть человек", - сказал собеседник агентства.

В среду, в день визита в Армению главы Евросовета Дональда Туска, сторонники Кочаряна проводят акции протеста в центре Еревана. Они попытались пройти к зданию правительства, где проходила пресс-конференция Туска, однако полиция преградила им путь. Были оцеплены подходы к площади Республики и Северному проспекту. Однако группе протестующих удалось издалека встретить на одной из центральных улиц Туска с премьером Армении. Участники акции стали скандировать лозунги, называя Кочаряном политзаключенным.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.