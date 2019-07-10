Министр ЕЭК призвал облегчить жизнь ювелирам, снизив тарифы

Сотрудница проверяет алмаз после огранки на заводе по производству бриллиантов. Архивное фото

Сотрудница проверяет алмаз после огранки на заводе по производству бриллиантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ювелирам необходимо создать конкурентные условия, для чего необходимо снизить уровни тарифной и административной нагрузки на предприятия, считает член коллегии (министр) по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

"Первый вопрос - обеспечить конкурентные условия ювелирам. Необходимо снижение уровня тарифной и административной нагрузки на предприятия. В частности, при импорте драгоценных камней ставка ввозной таможенной пошлины на драгоценные камни составляет 15%, что существенно выше уровня тарифной нагрузки на предприятия зарубежных конкурентов", - сказал Субботин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ведется работа по формированию совместных механизмов продвижения на зарубежные рынки.