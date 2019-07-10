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РИА Новости

Министр ЕЭК призвал облегчить жизнь ювелирам, снизив тарифы

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудница проверяет алмаз после огранки на заводе по производству бриллиантов
Сотрудница проверяет алмаз после огранки на заводе по производству бриллиантов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сотрудница проверяет алмаз после огранки на заводе по производству бриллиантов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ювелирам необходимо создать конкурентные условия, для чего необходимо снизить уровни тарифной и административной нагрузки на предприятия, считает член коллегии (министр) по промышленному и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.
"Первый вопрос - обеспечить конкурентные условия ювелирам. Необходимо снижение уровня тарифной и административной нагрузки на предприятия. В частности, при импорте драгоценных камней ставка ввозной таможенной пошлины на драгоценные камни составляет 15%, что существенно выше уровня тарифной нагрузки на предприятия зарубежных конкурентов", - сказал Субботин в интервью РИА Новости.
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Он добавил, что ведется работа по формированию совместных механизмов продвижения на зарубежные рынки.
"Такая возможность предусмотрена договором о Евразийском экономическом союзе. Например, это может быть создание совместных товаропроводящих сбытовых сетей в рамках соглашений о зонах свободной торговли. Здесь лучшие практики Сингапура и должны работать. В других отраслях нами уже приняты такие решения, например, о создании в третьих странах совместных машинотехнических комплексов в сельхозмашиностроении", - подчеркнул Субботин.
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