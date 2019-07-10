Лидер Приднестровья обратился к правительству с бюджетным посланием

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в среду с трибуны зала пленарных заседаний Верховного Совета (парламента) ПМР обратился к правительству и депутатам с бюджетным посланием, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Среди приглашенных – руководство и члены правительства ПМР, депутаты, руководящий состав государственных администраций городов и районов республики, различных ведомств и организаций, в том числе общественных.

Красносельский отметил, что в бюджетном послании отражены вопросы политического, экономического и социального развития Приднестровья. В основе документа – положения восьмилетней Стратегии. Он назвал бюджетное планирование поиском оптимальных решений для наиболее экономичного и эффективного использования государственных средств, подчеркнув значимость адаптации экономики к современным реалиям.

В сообщении уточняется, что глава ПМР обозначил три основополагающие задачи, выполнение которых ляжет в основу деятельности органов законодательной и исполнительной ветвей власти: обеспечение сбалансированности республиканского бюджета, выполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация государственных программ.

Значительную часть послания президент отвел социальной поддержке населения. Говорил и о взаимодействии с общественностью. В завершение Красносельский отметил, что что "грамотная реализация бюджета начинается не 1 января, а уже сегодня".