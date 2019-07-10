В Иркутской области оценили ущерб от паводка

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи жилых домов в Иркутской области, в которых до наводнения проживали около 12 тысяч человек, ремонтировать нецелесообразно, всего оценочные комиссии пока обследовали 9,2 тысячи домов, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.

"Уже обследованы 9,18 тысячи жилых домов, в 3,45 тысячи из них ремонт нецелесообразен", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этих домах до наводнения проживали 11,96 тысячи человек. В настоящее время оценкой ущерба в пострадавших от стихии районах занимаются 48 комиссий.