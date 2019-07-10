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РИА Новости

В Иркутской области оценили ущерб от паводка

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи жилых домов в Иркутской области, в которых до наводнения проживали около 12 тысяч человек, ремонтировать нецелесообразно, всего оценочные комиссии пока обследовали 9,2 тысячи домов, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.
"Уже обследованы 9,18 тысячи жилых домов, в 3,45 тысячи из них ремонт нецелесообразен", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в этих домах до наводнения проживали 11,96 тысячи человек. В настоящее время оценкой ущерба в пострадавших от стихии районах занимаются 48 комиссий.
С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Погибли 24 человека.
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