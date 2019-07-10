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РИА Новости

Песков рассказал о ходе поставок российских С-400 в Турцию

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Поставки российских комплексов С-400 в Турцию осуществляются по плану, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Все осуществляется по плану", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то изменения в сроках поставки комплексов С-400 Турции.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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С-400 «Триумф»F-35Дмитрий ПесковТурцияРоссияСШАВ мире
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