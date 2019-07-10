Эксперт: слежка за пользователями есть не только в ОС Android, но и iOS

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Возможность следить за пользователями через приложения есть не только на устройствах с операционной системой Android, но и у ОС iOS, сообщил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Ранее издание Verge сообщило со ссылкой на исследование Международного института компьютерных технологий, что более тысячи приложений Android собирают данные о местонахождении пользователя независимо от его предпочтений. Специалисты проанализировали 88 тысяч приложений и обнаружили, что около 1,3 тысячи из них нарушают запрет пользователя на сбор данных о нем. Программы узнают местонахождение человека, используя ресурсы других приложений, у которых есть разрешение на получение данных о геолокации, а также данные Wi-Fi и информацию, хранящуюся в метаданных фотографий. Авторы исследования уведомили Google в сентябре 2018 года. Компания пообещала устранить уязвимости в обновлении Android Q в 2019 году.

"Суть такая, что сервисы которые установлены производителем, не снесешь. По большой части антивирусы их не видят, потому как они идут как системное ПО, работают как сервис системный. То есть производитель имеет доступ к вашему устройству. В iPhone такое тоже есть", - рассказал эксперт.