Пресс-конференция о Международном фестивале фейерверков "Ростех"

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17 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Международный фестиваль фейерверков "Ростех": что ждет зрителей в этом году?".