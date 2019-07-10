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РИА Новости

Пресс-конференция о Международном фестивале фейерверков "Ростех"

Вчера, 11:46
22
17 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Международный фестиваль фейерверков "Ростех": что ждет зрителей в этом году?".
Участники:
- помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации "Ростех", председатель совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлия ВОРОНОВА;
- заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Татьяна ШАРШАВИЦКАЯ;
- генеральный директор компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Олег ДОЛГОВ;
- режиссер фестиваля Андрей СЫЧЕВ.

17 и 18 августа в Братеевском каскадном парке Москвы пройдет Международный фестиваль фейерверков "Ростех". Уже в пятый раз в столице соберутся лучшие пиротехники со всего мира, чтобы порадовать зрителей незабываемым шоу. Какую программу подготовили организаторы в этом году? Какие команды примут участие в фестивале? Какие активности ждут зрителей в дневное время?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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