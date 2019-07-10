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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. К выходным немного начнет повышаться температура и проясняться небо, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Пасмурные и дождливые циклоны покинут столицу к выходным, атмосферное давление немного повысится, погода будет улучшаться, в облаках больше прояснений, но небольшой дождь останется", - сказала Позднякова.
Она отметила, что максимальная температура в воскресенье приблизится к отметке в 20 градусов, тогда как в субботу будет 17-19 градусов. И такая температура остается ниже климатической нормы на 2-3 градуса.
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