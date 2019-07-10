Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. К выходным немного начнет повышаться температура и проясняться небо, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Пасмурные и дождливые циклоны покинут столицу к выходным, атмосферное давление немного повысится, погода будет улучшаться, в облаках больше прояснений, но небольшой дождь останется", - сказала Позднякова.
Она отметила, что максимальная температура в воскресенье приблизится к отметке в 20 градусов, тогда как в субботу будет 17-19 градусов. И такая температура остается ниже климатической нормы на 2-3 градуса.