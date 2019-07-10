Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

"Пасмурные и дождливые циклоны покинут столицу к выходным, атмосферное давление немного повысится, погода будет улучшаться, в облаках больше прояснений, но небольшой дождь останется", - сказала Позднякова.

Она отметила, что максимальная температура в воскресенье приблизится к отметке в 20 градусов, тогда как в субботу будет 17-19 градусов. И такая температура остается ниже климатической нормы на 2-3 градуса.