Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T11:20Z
https://ria.ru/20190710/1556376265.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Барнауле загорелся строительный супермаркет

Вчера, 11:20
629
БАРНАУЛ, 10 июл - РИА Новости. Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, возгорание на крыше здания произошло днем в среду, площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров.
"Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огнем повреждена обшивка крыши. В результате пожара никто не пострадал. Торговые помещения пламенем не повреждены",- говорится в сообщении.
По сообщению очевидца, пожар возник из-за кондиционера, который установили пару дней назад. Точную причину произошедшего установят по результатам пожарной экспертизы.
100100
Обсудить 0
МЧСАлтайский крайБарнаулПроисшествия
Рекомендуем
В Барнауле локализовали пожар на крыше жилого дома
РИА
Новости
В Барнауле потушили пожар в строительном супермаркете
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Лента
новостей
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области реки вошли в русла после наводнения
Жилой дом, пострадавший в результате подтопления в городе Тулун Иркутской области
Пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области остаются 11 человек
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
В Барнауле после пожара в жилом доме госпитализировали человека
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
В Барнауле загорелась крыша жилого дома
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
В подтопленных районах под Иркутском за сутки госпитализировали 37 человек
В интернате под Хабаровском остановили распространение кишечной инфекции
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП с выездом на "встречку"
В центре Махачкалы потушили крупный пожар
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным
11:12В ДНР рассказали о повреждениях энергетических объектов из-за обстрелов
11:12В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
11:08Россия не против идеи подключить Китай к диалогу по СНВ, заявил Рябков
11:05В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:04В Генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах
11:04Парализованный почти 11 лет француз умер в результате эвтаназии
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния