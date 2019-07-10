В Барнауле загорелся строительный супермаркет

БАРНАУЛ, 10 июл - РИА Новости. Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, возгорание на крыше здания произошло днем в среду, площадь возгорания оценивалась в 150 квадратных метров.
"Пожару присвоен повышенный ранг сложности, огнем повреждена обшивка крыши. В результате пожара никто не пострадал. Торговые помещения пламенем не повреждены",- говорится в сообщении.
По сообщению очевидца, пожар возник из-за кондиционера, который установили пару дней назад. Точную причину произошедшего установят по результатам пожарной экспертизы.