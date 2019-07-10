Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия надеется, что здоровые силы грузинского общества преодолеют беду "поверхностного национализма", который ему навязывают, и будут стремиться восстановить гармоничные отношения с Россией, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании палаты в среду.

"Хотелось бы призвать здоровые силы в грузинском обществе преодолеть ту беду – "поверхностного национализма", который ему навязывают", - сказал парламентарий.

По его словам, "мы готовы к гармонии в отношениях с Грузией при условии, что грузинский народ захочет их восстановить".

Сенатор подчеркнул, что в России глубоко переживают в связи с теми негативными событиями, которые происходят в Грузии.

При этом он подчеркнул, что "наши отношения не должны зависеть от политической конъюнктуры, от провокаторов внутри Грузии и за ее пределами".

Косачев напомнил, что многие известные грузины внесли свой достойный вклад в развитие России. Среди них Зураб Церетели, Олег Басилашвили и другие.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что "госпожа (президент Грузии Саломе) Зурабишвили должна принести извинения России и президенту как за свои высказывания, так и за выходку журналиста "Рустави-2", начавшего выпуск программы с брани в адрес президента РФ.