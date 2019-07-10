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РИА Новости

Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев

Вчера, 10:40
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия надеется, что здоровые силы грузинского общества преодолеют беду "поверхностного национализма", который ему навязывают, и будут стремиться восстановить гармоничные отношения с Россией, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на заседании палаты в среду.
"Хотелось бы призвать здоровые силы в грузинском обществе преодолеть ту беду – "поверхностного национализма", который ему навязывают", - сказал парламентарий.
По его словам, "мы готовы к гармонии в отношениях с Грузией при условии, что грузинский народ захочет их восстановить".
Сенатор подчеркнул, что в России глубоко переживают в связи с теми негативными событиями, которые происходят в Грузии.
При этом он подчеркнул, что "наши отношения не должны зависеть от политической конъюнктуры, от провокаторов внутри Грузии и за ее пределами".
Косачев напомнил, что многие известные грузины внесли свой достойный вклад в развитие России. Среди них Зураб Церетели, Олег Басилашвили и другие.
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В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что "госпожа (президент Грузии Саломе) Зурабишвили должна принести извинения России и президенту как за свои высказывания, так и за выходку журналиста "Рустави-2", начавшего выпуск программы с брани в адрес президента РФ.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
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Константин КосачевРоссияГрузияПолитика
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