Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T10:18Z
https://ria.ru/20190710/1556372942.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105504/33/1055043352_0:0:2781:1565_1036x0_80_0_0_66e231579b35157414ee35d80bff4d79.jpg
РИА Новости

Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли

10:18
200
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГеннадий Падалка
Геннадий Падалка
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский космонавт Геннадий Падалка в казахстанском Нур-Султане присоединился к международному экипажу, который намерен на реактивном самолете Gulfstream G650ER побить мировой рекорд 11-летней давности по скорости облета Земли через оба полюса, сообщается в Twitter проекта One More Orbit.
Ранее сообщалось, что в состав экипажа также вошли американский астронавт Терри Вертс, британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец. Самолет Gulfstream G650ER взлетел 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Он пролетел через Северный полюс и 10 июля приземлился в Нур-Султане (Казахстан) для дозаправки. В настоящее время самолет летит в Порт-Луи (Маврикий), где планируется еще одна дозаправка. Потом самолет пролетит через Южный полюс и совершит дозаправку в Пунта-Аренасе (Чили). Кругосветное путешествие длиной 41526 километров должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал через 49 часов 36 минут. Экипаж пытается побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.
В Twitter проекта One More Orbit отмечается, что Падалка присоединился к экипажу в Нур-Султане во время быстрой дозаправки самолета. Организатор сопроводил сообщение снимками Падалки в пилотской кабине и в пассажирском салоне, где он расписывается на макете самолета Gulfstream G650ER.
Падалка совершил пять космических полетов, является рекордсменом мира по суммарной длительности космических полетов (878 дней). Вертс выполнил два космических полета.
Космонавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Архивное фото
7 июля, 03:06
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
300000
Обсудить 0
Геннадий ПадалкаРИА Наука
Рекомендуем
В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
Полигон твердых бытовых отходов
В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
Лента
новостей
Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
Американский актер Рип Торн
Умер актер Рип Торн
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт
Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
В Крыму три человека погибли в ДТП
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Два самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
10:00Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
09:50Площадь лесного пожара в Магаданской области достигла 13 гектаров
Лента новостейМолния