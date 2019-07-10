Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли

Ранее сообщалось, что в состав экипажа также вошли американский астронавт Терри Вертс, британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец. Самолет Gulfstream G650ER взлетел 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Он пролетел через Северный полюс и 10 июля приземлился в Нур-Султане (Казахстан) для дозаправки. В настоящее время самолет летит в Порт-Луи (Маврикий), где планируется еще одна дозаправка. Потом самолет пролетит через Южный полюс и совершит дозаправку в Пунта-Аренасе (Чили). Кругосветное путешествие длиной 41526 километров должно завершиться 11 июля на мысе Канаверал через 49 часов 36 минут. Экипаж пытается побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.