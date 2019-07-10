Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T08:44Z
https://ria.ru/20190710/1556369874.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Новосибирске задержали узбекистанца, разыскиваемого за торговлю людьми

08:44
541
ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Подозреваемый в торговле людьми уроженец Узбекистана задержан в аэропорту Толмачево в Новосибирске при регистрации на рейс в город Якутск, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В среду в Новосибирске транспортные полицейские задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске.
"Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево оказали содействие органам внутренних дел Узбекистана в поиске и задержании гражданина, находящегося в межгосударственном розыске в этой стране", - отмечает пресс-служба.
В Ташкенте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам торговли людьми. Подозреваемый скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск.
Судебное заседание
6 июня, 20:31
В Армении задержали обвиняемого в торговле людьми россиянина
"Сотрудники транспортной полиции получили информацию о передвижении разыскиваемого по территории России и задержали его при регистрации на рейс в Якутск в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина", - рассказали в ведомстве.
Следователи МВД Узбекистана подозревают 32-летнего мужчину в похищении с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.
Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил задержанного под стражу. В настоящее время правоохранители готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину и передачи его инициатору розыска.
Сотрудники полиции в Ереване
4 января, 17:40
В Ереване задержали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми
1001001
Обсудить 1
НовосибирскУзбекистанПроисшествия
Рекомендуем
Жена Резуника заявила о нечеловеческих условиях его содержания на Украине
РИА
Новости
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД
Генерал Джозеф Данфорд
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Лента
новостей
Бар Островок
Злачное место. Почему не закрывают бары, в которых убивают
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
В Крыму три человека погибли в ДТП
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Знак такси на автомобиле
Жительница Читы угнала такси и доехала на нем до дома
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Британский самолет-разведчик приблизился к российской границе
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро
Норильск
Норильские власти не удивило нашествие крыс
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния