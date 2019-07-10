В Новосибирске задержали узбекистанца, разыскиваемого за торговлю людьми

ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Подозреваемый в торговле людьми уроженец Узбекистана задержан в аэропорту Толмачево в Новосибирске при регистрации на рейс в город Якутск, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В среду в Новосибирске транспортные полицейские задержали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске.

"Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево оказали содействие органам внутренних дел Узбекистана в поиске и задержании гражданина, находящегося в межгосударственном розыске в этой стране", - отмечает пресс-служба.

В Ташкенте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам торговли людьми. Подозреваемый скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск.

"Сотрудники транспортной полиции получили информацию о передвижении разыскиваемого по территории России и задержали его при регистрации на рейс в Якутск в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина", - рассказали в ведомстве.

Следователи МВД Узбекистана подозревают 32-летнего мужчину в похищении с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.