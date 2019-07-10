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РИА Новости

Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур

03:01
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ нацелена на конструктивное сотрудничество с главным надзорным ведомством Украины, Киев также заинтересован в такой работе с Москвой, заявил РИА Новости официальный представитель ГП России Александр Куренной.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации нацелена на конструктивное взаимодействие с любым из зарубежных партнеров, уполномоченных по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Украинская сторона в этом взаимодействии заинтересована и не является каким-либо исключением", - ответил он запрос РИА Новости.
По его словам, такое "взаимодействие взаимно, и оно осуществляется безотносительно к персоне действующего либо будущего" генпрокурора Украины.
"Генеральная прокуратура РФ, безусловно, заинтересована в нормализации отношений с Генеральной прокуратурой Украины", - добавил Куренной.
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Он рассказал, что сотрудничество между главными надзорными ведомствами стран в сфере выдачи и правовой помощи по уголовным делам ведется на основе Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года и ряда других договоров.
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Ситуация на УкраинеАлександр КуреннойГенеральная прокуратура РФРоссияУкраинаВ мире
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