У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Врачи не отмечают ухудшения состояния детей, которых госпитализировали из летнего лагеря в Приморье с острой кишечной инфекцией, сообщил журналистам представитель администрации края.

Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от 7 до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются. Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка.