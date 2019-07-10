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РИА Новости

У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений

01:48
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Врачи не отмечают ухудшения состояния детей, которых госпитализировали из летнего лагеря в Приморье с острой кишечной инфекцией, сообщил журналистам представитель администрации края.
Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от 7 до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются. Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка.
"Все остается также - в 09.00 (02.00 мск) будет медосмотр. За ночь ухудшений ни у кого не наблюдалось. С большой вероятностью, что большая часть тех, кто находился под наблюдением врачей, сегодня отбудет домой", - сказал представитель администрации.
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