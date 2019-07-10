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РИА Новости

СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома

01:06
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© AP Photo / Jessica HillБывший вице-президент США Джо Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден
© AP Photo / Jessica Hill
Бывший вице-президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден, который работал в Белом доме в паре с Бараком Обамой в 2009-2017 годах, заработал за два года после ухода около 16 миллионов долларов, сообщает телеканал NBC.
Байден ранее заявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году от Демократической партии.
"Джо Байден, который уже давно описывает себя как одного из беднейших членов сената США… стал мультимиллионером после ухода из Белого дома", - сообщает телеканал со ссылкой на налоговые декларации кандидата в президенты.
Отмечается, что доходы бывшего вице-президента и его жены в 2017 году составили более 11 миллионов долларов, а в 2018 - 4,5 миллиона. Большая часть этих доходов связана с написанной Байденом книгой. Джо и Джилл Байден также являются профессорами в университете Пенсильвании и Виргинии.
По данным NBC, Байден заработал сотни тысяч долларов, выступая с речами на различных мероприятиях в 2017 году.
Налоги семейной пары составили около 4 миллионов долларов в 2017 году, и около 1,5 миллиона в 2018-м.
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