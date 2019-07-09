В Ульяновске загорелась кровля здания областного правительства

По его словам, пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона сработала в 21.35 (20.35 мск), на место незамедлительно прибыли пожарные.

"Возгорание произошло в чердачном помещении, после чего пламя перекинулось на крышу здания. Благодаря оперативным действиям пожарных очаг возгорания локализован в 22.03 (21.03 мск). Повреждена кровля здания на площади около 20 квадратных метров. Никто не пострадал: сотрудники охраны и технический персонал были эвакуированы из здания", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.