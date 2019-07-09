В Ульяновске загорелась кровля здания областного правительства

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Кровля здания правительства Ульяновской области загорелась во вторник вечером, предварительно, при проведении ремонтных работ, возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров, сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.
По его словам, пожарная сигнализация на пульте охраны в здании правительства региона сработала в 21.35 (20.35 мск), на место незамедлительно прибыли пожарные.
"Возгорание произошло в чердачном помещении, после чего пламя перекинулось на крышу здания. Благодаря оперативным действиям пожарных очаг возгорания локализован в 22.03 (21.03 мск). Повреждена кровля здания на площади около 20 квадратных метров. Никто не пострадал: сотрудники охраны и технический персонал были эвакуированы из здания", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.
"Предварительная версия произошедшего – возгорание при проведении ремонтных работ. Сейчас проводится проверка и оценка ущерба", - добавил он.