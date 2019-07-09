Путин поддержал идею о проведении конкурса научных управленцев

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении конкурса, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях. Об этом он заявил на встрече со студентами Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина.

"Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами", – сказал Путин, отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия.

Как отметил президент, участники проекта "Лидеры России", показавшие хорошие результаты, продвигаются по карьерной лестнице, и в рамках нового конкурса можно было бы выстроить работу аналогичным образом.