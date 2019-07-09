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РИА Новости

Путин поддержал идею о проведении конкурса научных управленцев

Вчера, 19:25
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении конкурса, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях. Об этом он заявил на встрече со студентами Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина.
"Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами", – сказал Путин, отвечая на вопрос одной из участниц мероприятия.
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Как отметил президент, участники проекта "Лидеры России", показавшие хорошие результаты, продвигаются по карьерной лестнице, и в рамках нового конкурса можно было бы выстроить работу аналогичным образом.
"Сама по себе идея, мне кажется, очень правильная. Хорошее предложение, попробуем реализовать", – добавил президент.
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Уральский федеральный университетВладимир ПутинЕкатеринбургРоссияОбщество
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