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РИА Новости

Иран призвал участников СВПД выполнять соглашение

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) только тогда, когда другие стороны будут гарантировать его выполнение, заявила миссия Ирана в Брюсселе после совместного заявления Франции, Великобритании, ФРГ и ЕС о действиях ИРИ.
"Как ранее было объявлено, Иран готов возобновить выполнение обязательств, как только оставшиеся стороны (соглашения) будут гарантировать выполнение СВПД путем принятия серьезных и практических мер", - говорится в заявлении миссии Ирана в Брюсселе, размещенном на ее аккаунте в Twitter.
Во вторник Франция, Великобритания, ФРГ и ЕС выразили обеспокоенность в связи с действиями Ирана, не соответствующими обязательствам, взятым в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Они настаивают на том, что "вопросы реализации должны рассматриваться в рамках СВПД, и в срочном порядке должна быть созвана совместная комиссия".
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
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