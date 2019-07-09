Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москвичам советуют выбирать метро или, выезжая на автомобиле, быть осторожными на дорогах и при парковке в связи с ухудшением погодных условий вечером во вторник, сообщает Центр организации дорожного движения.
"В вечерний час пик лучше выбирайте метро - на дорогах будет плотно, мокро и медленно. Если без машины никак, будьте осторожны и внимательны, и паркуйтесь подальше от рекламы и деревьев", - говорится в сообщении на странице ЦОДД в Twitter.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости о том, что вечером в столице ожидаются дожди и грозы.