Четверть россиян не планируют уходить в отпуск этим летом, показал опрос

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Примерно четверть россиян не планируют уходить в отпуск летом 2019 года, при этом больше половины из них все-таки собираются отдохнуть, но позже, в другое время года, следует из результатов исследования экспертов проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", проведенного для аналитического центра компании "АльфаСтрахование".

"Специалисты "АльфаСтрахования" опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год и выяснили, что 26% сотрудников не планируют отпуск этим летом. Из них 55% возьмут отпуск осенью или зимой, 23% уже истратили все положенные отпускные дни, 12% решили не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной компенсации", - рассказал страховщик.

Еще у 6% опрошенных работа оказалась связана с сезонностью, из-за чего они в принципе не рассматривают летние месяцы в качестве отпускных, а 4% респондентов рассказали, что хотели бы взять отпуск летом, но не могут этого сделать в основном из-за срочной работы.