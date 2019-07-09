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РИА Новости

Четверть россиян не планируют уходить в отпуск этим летом, показал опрос

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Примерно четверть россиян не планируют уходить в отпуск летом 2019 года, при этом больше половины из них все-таки собираются отдохнуть, но позже, в другое время года, следует из результатов исследования экспертов проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья", проведенного для аналитического центра компании "АльфаСтрахование".
"Специалисты "АльфаСтрахования" опросили сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год и выяснили, что 26% сотрудников не планируют отпуск этим летом. Из них 55% возьмут отпуск осенью или зимой, 23% уже истратили все положенные отпускные дни, 12% решили не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной компенсации", - рассказал страховщик.
Сотрудник в офисе
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Еще у 6% опрошенных работа оказалась связана с сезонностью, из-за чего они в принципе не рассматривают летние месяцы в качестве отпускных, а 4% респондентов рассказали, что хотели бы взять отпуск летом, но не могут этого сделать в основном из-за срочной работы.
Среди тех, кто все же сможет взять отпуск летом, большинство опрошенных (40%) останется в городе. Еще 23% отправятся на дачу, 21% поедут в путешествие по России, а 16% - за рубеж.
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