Медведчук: отношения России и Украины не улучшились с приходом Зеленского

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что с приходом к власти украинского президента Владимира Зеленского отношения между Российской Федерацией и Украиной не улучшились.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

"С приходом к власти Зеленского отношения между Россией и Украиной не улучшились. Более того, даже не видно перспективы их улучшения", - написал Медведчук на своей странице в Twitter во вторник.

По его мнению, в решении конфликта на Донбассе – пауза, у которой "нет горизонта".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.