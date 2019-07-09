Двенадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Запорожской области

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла в Запорожской области Украины, пострадали 12 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"Водитель автомобиля Ford Sierra выполнял буксировки автомобиля Ford Esсort с применением гибкой сцепки. Двигаясь на спуск, водитель автомобиля Ford Sierra применил плавное торможение, а водитель другого автомобиля, в связи с технической неисправностью транспортного средства, изменил направление движения вправо и выехал на обочину, чем вызвал занос авто Ford Sierra. Водитель последнего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz 312D", - говорится в сообщении. Указывается, что авария произошла в понедельник.
По данным полиции, на момент аварии в маршрутке сообщением Харьков-Симферополь находились водитель и 18 пассажиров. В результате ДТП водителя и 11 пассажиров госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.