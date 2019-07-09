Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T14:47Z
https://ria.ru/20190709/1556349545.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Двенадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Запорожской области

Вчера, 14:47
146
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла в Запорожской области Украины, пострадали 12 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"Водитель автомобиля Ford Sierra выполнял буксировки автомобиля Ford Esсort с применением гибкой сцепки. Двигаясь на спуск, водитель автомобиля Ford Sierra применил плавное торможение, а водитель другого автомобиля, в связи с технической неисправностью транспортного средства, изменил направление движения вправо и выехал на обочину, чем вызвал занос авто Ford Sierra. Водитель последнего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz 312D", - говорится в сообщении. Указывается, что авария произошла в понедельник.
По данным полиции, на момент аварии в маршрутке сообщением Харьков-Симферополь находились водитель и 18 пассажиров. В результате ДТП водителя и 11 пассажиров госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000112
Обсудить 0
Запорожская областьВ мире
Рекомендуем
В Малайзии задержали четырех боевиков из Мьянмы, Индии и Филиппин
РИА
Новости
Македонский премьер сожалеет о словах про зависимость Сербии от России
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Декларация ПА ОБСЕ тешит самолюбие русофобов, заявил Джабаров
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук: отношения России и Украины не улучшились с приходом Зеленского
Лента
новостей
В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров встретился с главой МИД Финляндии
В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
Аэропорт Новой административной столицы Египта заработал в тестовом режиме
В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков у Станицы Луганской
Сенатор Владимир Джабаров
Джабаров назвал метод подсчета голосов на ПА ОБСЕ первобытным
В Испании госпитализировали двух человек после забега быков на фестивале
На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
Бутылки вина на конвейере
Вина Кубани не смогут корректно заменить грузинские вина, заявили эксперты
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста между российским каналом Россия 1 и украинским каналом NewsOne
В Киеве националисты напали на журналиста во время пикета канала NewsOne
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния