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РИА Новости
Культура

В закон "О культуре" войдут меры по борьбе с "билетной мафией"

Вчера, 12:32
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Закон о борьбе с "билетной мафией" планируется "погрузить" в закон "О культуре", когда его примут, но до этого момента он уже будет работать на благо театральной сферы, сообщила на заседании в Совете Федерации замминистра культуры РФ Алла Манилова.
В январе Госдума приняла законопроект о борьбе с "билетной мафией" в первом чтении. Ко второму чтению в законопроекте появилось понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия, и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов и ряд других норм. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.
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"Мы спешили, чтобы в новый сезон театры вошли уже с законом. Потому что грабеж среди бела дня, как наших граждан, так и наших учреждений культуры, процветает... Мы не считаем, что нужно ждать того, когда в РФ будет принят закон "О культуре", чтобы наводить порядок в театральной сфере, защищать интересы граждан и государственных учреждений культуры", — сказала Манилова.
Она отметила, что "закон о борьбе с "билетной мафией" планируется погрузить" в закон "О культуре", когда он будет принят.
Госдума ранее уже рассматривала законопроект "О культуре в Российской Федерации", но отклонила его. Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил журналистам, что вариант текста закона может появиться ближе к осени.
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