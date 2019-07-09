В закон "О культуре" войдут меры по борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Закон о борьбе с "билетной мафией" планируется "погрузить" в закон "О культуре", когда его примут, но до этого момента он уже будет работать на благо театральной сферы, сообщила на заседании в Совете Федерации замминистра культуры РФ Алла Манилова.

В январе Госдума приняла законопроект о борьбе с "билетной мафией" в первом чтении. Ко второму чтению в законопроекте появилось понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия, и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов и ряд других норм. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2019 года.

"Мы спешили, чтобы в новый сезон театры вошли уже с законом. Потому что грабеж среди бела дня, как наших граждан, так и наших учреждений культуры, процветает... Мы не считаем, что нужно ждать того, когда в РФ будет принят закон "О культуре", чтобы наводить порядок в театральной сфере, защищать интересы граждан и государственных учреждений культуры", — сказала Манилова.

Она отметила, что "закон о борьбе с "билетной мафией" планируется погрузить" в закон "О культуре", когда он будет принят.