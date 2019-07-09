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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в 15 нарушениях перемирия за сутки

Вчера, 09:57
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 19 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 100 мин и почти 50 снарядов калибром 152 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольной ДНР Горловке повреждено 16 гаражей и шесть домов
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 201 единица", - добавили в ведомстве.
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