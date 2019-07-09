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РИА Новости

В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин

Вчера, 09:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В ночь на 8 июля в полицию поступило сразу несколько сообщений от граждан о драке у дома 32 по улице Купчинской. На момент прибытия нарядов драка прекратилась. На месте происшествия были обнаружены пятеро человек, в возрасте от 26 до 47 лет, среди которых – две женщины. Все они были доставлены для разбирательства в отдел полиции", - сказано в сообщении.
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4 июля, 11:39
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Позже в полицию поступили телефонограммы из больницы в отношении еще трех участников потасовки, которым была оказана медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Полиция устанавливает личности всех участников конфликта.
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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