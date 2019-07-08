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РИА Новости

Правительство Чехии одобрило учреждение Дня памяти о событиях 1968 года

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк"Пражская весна" в Чехословакии
Пражская весна в Чехословакии
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило предложение парламента об учреждении 21 августа Дня памяти, посвященного жертвам событий 1968 года.
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска СССР и еще четырех государств-членов Организации Варшавского договора общей численностью около 300 тысяч человек с четырех направлений и воздушным путем вошли на территорию республики. Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии войска этих стран были введены на территорию Чехословакии с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название "Пражская весна".
"Необоснованное вторжение войск Варшавского договора означало не только конец демократических и гуманитарных стремлений реформировать социалистическую систему в Чехословакии, но также принесло жертвы невинных граждан", - говорится в тексте предложения депутатов парламента, за которое проголосовали все парламентские фракции, кроме компартии.
По данным чешских и словацких историков, в ходе сопровождавших ввод войск событий до конца 1968 года погибли 137 мирных граждан Чехословакии. Всего с августа 1968 года до июня 1991 года, когда с территории тогдашней Чехословакии полностью были выведены советские войска, вследствие их пребывания в стране погибло 406 чехов и словаков. По подсчетам российской стороны, потери советских войск в течение первого месяца после ввода в республику составили 12 человек.
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ЧехословакияЧехияСССРВ мире
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