Правительство Чехии одобрило учреждение Дня памяти о событиях 1968 года

ПРАГА, 8 июл – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило предложение парламента об учреждении 21 августа Дня памяти, посвященного жертвам событий 1968 года.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска СССР и еще четырех государств-членов Организации Варшавского договора общей численностью около 300 тысяч человек с четырех направлений и воздушным путем вошли на территорию республики. Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии войска этих стран были введены на территорию Чехословакии с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название "Пражская весна".

"Необоснованное вторжение войск Варшавского договора означало не только конец демократических и гуманитарных стремлений реформировать социалистическую систему в Чехословакии, но также принесло жертвы невинных граждан", - говорится в тексте предложения депутатов парламента, за которое проголосовали все парламентские фракции, кроме компартии.