В Минтрансе рассказали о переговорах с Чехией о дальнейших полетах

ТЫНДА (Амурская область), 7 июл - РИА Новости. Минтранс России планирует провести переговоры с Чехией о дальнейших полетах между странами до сентября 2019 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Минтранс РФ 4 июля сообщал, что Россия предложила перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения на сентябрь. Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка позднее в этот же день сообщил РИА Новости, что министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами и до конца лета продолжат переговоры для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

"Сентября ждать не будем. Диалог с чешскими коллегами будем продолжать постоянно, чтобы не было каких-то экстренных ситуаций", - сообщил Дитрих в воскресенье.