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РИА Новости

Мальта позволила высадиться мигрантам с немецкого судна, сообщили СМИ

Вчера, 18:33
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Мальты согласились позволить всем мигрантам с немецкого спасательного судна Alan Kurdi высадиться на берег, сообщает издание Welt.
Мигранты будут незамедлительно перенаправлены в другие европейские страны, сообщили мальтийские власти после переговоров с Европейской комиссией и Германией.
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Ранее немецкие СМИ со ссылкой представителя армии Мальты сообщили, что власти Мальты запретили судну зайти в порт острова. Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye в пятницу обнаружило и подобрало у побережья Ливии 65 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на переполненной надувной лодке.
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