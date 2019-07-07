Берлин обсуждает дальнейшие шаги с участниками СВПД после заявлений Ирана

БЕРЛИН, 7 июл - РИА Новости. Берлин после заявлений Ирана находится в тесном контакте с другими участниками СВПД, обсуждает дальнейшие шаги, включая возможное заседание Совместной комиссии, заявили в воскресенье в МИД ФРГ.

"Находимся в тесном контакте с остальными участниками СВПД по вопросу о наших дальнейших шагах в рамках СВПД, включая возможное заседание Совместной комиссии", - говорится в заявлении.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.