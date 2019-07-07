В ЛНР обвинили силовиков в минировании участка разведения сил

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в беспорядочном минировании территории на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
"Несмотря на участившиеся случаи подрыва мирных жителей на минах, проживающих вблизи линии боевого соприкосновения, установленных украинскими боевиками, военнослужащие ВСУ продолжают беспорядочное минирование территории Донбасса подконтрольной киевской власти стороне", - сказал Филипоненко на брифинге.
Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала очередной факт установки мин военнослужащими 54 бригады ВС Украины на автомобильной дороге вблизи населенного пункта Золотое-4, которая находится в районе участка разведения сил.