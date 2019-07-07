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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в минировании участка разведения сил

Вчера, 14:52
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в беспорядочном минировании территории на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.
"Несмотря на участившиеся случаи подрыва мирных жителей на минах, проживающих вблизи линии боевого соприкосновения, установленных украинскими боевиками, военнослужащие ВСУ продолжают беспорядочное минирование территории Донбасса подконтрольной киевской власти стороне", - сказал Филипоненко на брифинге.
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Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала очередной факт установки мин военнослужащими 54 бригады ВС Украины на автомобильной дороге вблизи населенного пункта Золотое-4, которая находится в районе участка разведения сил.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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