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РИА Новости
Медиавойны

Косачев прокомментировал выделение Британией средств на борьбу с фейками

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал выделение Великобританией средств на борьбу с ложными новостями в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах.
"Видимо следует ожидать – как это принято в эталонных демократиях – скорых запретов и репрессий против РТ и иных российских СМИ, а также усиления поддержки "правильно" ориентированных журналистов во всем мире", - написал он в Facebook.
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Вчера, 10:52
В Госдуме прокомментировали борьбу Великобритании с фейками
Он добавил, что РФ не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории своей точки зрения, так как людям нужны альтернативные мнения.
Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) "для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах". Как следует из заявления, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в течение ближайших трех лет.
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МедиавойныСовет Федерации РФКонстантин КосачевВеликобританияРоссия
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