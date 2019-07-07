Косачев прокомментировал выделение Британией средств на борьбу с фейками

Он добавил, что РФ не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории своей точки зрения, так как людям нужны альтернативные мнения.

Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (около 22,5 миллиона долларов) "для борьбы с дезинформацией и ложными новостями в Восточной Европе и укрепления независимых СМИ на Западных Балканах". Как следует из заявления, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) в течение ближайших трех лет.