Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, преимущественно в утреннее и вечернее время, ожидаются в Москве, температура воздуха прогреется до 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжата циклонами. В такой ситуации в Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно в утренние и в вечерние часы, пройдут кратковременные дожди", - рассказал Леус.