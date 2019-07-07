Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, преимущественно в утреннее и вечернее время, ожидаются в Москве, температура воздуха прогреется до 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжата циклонами. В такой ситуации в Москве и по области будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно в утренние и в вечерние часы, пройдут кратковременные дожди", - рассказал Леус.
По словам метеоролога, температура воздуха днём в столице составит плюс 19-21 градус, в Подмосковье плюс 17-22. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.