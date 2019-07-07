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РИА Новости

Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Водный транспорт играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны, в укреплении межрегиональных и международных связей и по праву считается важной, неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что сегодня перед работниками флота стоят новые задачи, главные из которых – масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных управленческих схем, обеспечение безопасности перевозок, а также содействие развитию водного туризма.
"Благодаря добросовестному труду речников и моряков, их профессионализму, компетентности, приверженности трудовым традициям, заложенным ветеранами, отрасль динамично развивается, повышает свою конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг", - добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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