Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

"Водный транспорт играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны, в укреплении межрегиональных и международных связей и по праву считается важной, неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что сегодня перед работниками флота стоят новые задачи, главные из которых – масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных управленческих схем, обеспечение безопасности перевозок, а также содействие развитию водного туризма.