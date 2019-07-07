В Тулуне начали подачу технической воды в дома

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области

Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Водозабор начал работать в иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, началась подача технической воды в дома, сообщается на сайте правительства Иркутской области со ссылкой на регионального министра жилищной политики Артура Сулейманова.

"По водозабору "Красный яр" в Тулуне. Сегодня в час ночи поставили под нагрузку двигатель, в дома стала поступать техническая вода. Во второй насосной поставили двигатель сейчас и собираем второй, там будет проведено обеззараживание. Ведется промывка системы водоснабжения", - сообщил Сулейманов.

Он отметил, что продолжается восстановление электроснабжения.

"Сегодня все силы будут брошены на запуски канализационно-насосных станций. Работы по канализационно-очистным сооружениям (КОС) ведутся", - добавил Сулейманов.

Ранее сообщалось, что в Тулуне откроют бесплатную общественную баню.