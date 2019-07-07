Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Возвращение России в ПАСЕ означает, что Киев больше не сможет добиться введения новых санкций против Москвы. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью " Возвращение России в ПАСЕ означает, что Киев больше не сможет добиться введения новых санкций против Москвы. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью " Радио НВ ".

По его словам, Европа изменила свою риторику в отношении России и больше не хочет наказывать Москву, а наоборот, развивать с ней отношения.

"Это историческая закономерность. Я летом 2016 года приехал работать в Совет Европы, и уже тогда были попытки создать условия для возвращения русских, с каждым годом они усиливались и, в конце концов, увенчались успехом. Международные отношения, мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать, потом снова ругаются, потом мирятся – так устроен мир", – сказал Кулеба.

Помимо этого, украинский дипломат рассказал, что в течение последних полутора лет Европа отказывалась вводить новые санкции в отношении Москвы по требованию Украины, а взамен предлагала Киеву проекты помощи и поддержки.

"Собственно, это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнёры нам говорят: "Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и всё такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя", - отметил Кулеба.

При этом он добавил, что не верит в усиление санкционного режима против России, поэтому Киеву нужно сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.