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РИА Новости

Постпред Украины в СЕ рассказал об отказе Европы от санкций против России

01:19
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Возвращение России в ПАСЕ означает, что Киев больше не сможет добиться введения новых санкций против Москвы. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ".
По его словам, Европа изменила свою риторику в отношении России и больше не хочет наказывать Москву, а наоборот, развивать с ней отношения.
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"Это историческая закономерность. Я летом 2016 года приехал работать в Совет Европы, и уже тогда были попытки создать условия для возвращения русских, с каждым годом они усиливались и, в конце концов, увенчались успехом. Международные отношения, мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать, потом снова ругаются, потом мирятся – так устроен мир", – сказал Кулеба.
Помимо этого, украинский дипломат рассказал, что в течение последних полутора лет Европа отказывалась вводить новые санкции в отношении Москвы по требованию Украины, а взамен предлагала Киеву проекты помощи и поддержки.
"Собственно, это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнёры нам говорят: "Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и всё такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя", - отметил Кулеба.
При этом он добавил, что не верит в усиление санкционного режима против России, поэтому Киеву нужно сосредоточиться на том, чтобы не допустить отмены уже существующих ограничений.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация России заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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