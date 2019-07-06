Медведчук согласился с папой Римским в оценке конфликта в Донбассе

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что согласен с папой Римским Франциском в том, что вокруг конфликта в Донбассе слишком много лжи и манипуляций.
Ранее папа Римский Франциск вновь выразил серьезную озабоченность в связи с вооруженным конфликтом, продолжающимся в Донбассе.
"Согласен с папой Франциском, что вокруг конфликта в Донбассе слишком много лжи и манипуляций. Рад, что Католическая церковь поддерживает скорейшее прекращение кровопролития", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в субботу.
По его словам, мир - одна из высших ценностей для всех христиан.
Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В мае он заверил, что непрестанно просит Бога "наполнить любовью и спокойствием сердца украинцев и даровать всей стране мир". В июне папа Римский заявил, что не забывает об Украине, и выразил надежду на то, что жители этой страны обретут мир.