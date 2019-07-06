Романтические, дружеские, приветственные: такие разные поцелуи

Энтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Энтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Владимир Зеленский целуется с супругой Еленой после победы во втором туре президентских выборов на Украине.
Владимир Зеленский целуется с супругой Еленой после победы во втором туре президентских выборов на Украине.
Певец Малума целует Мадонну на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Певец Малума целует Мадонну на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Президент США Дональд Трамп целует супругу Эммануила Макрона Бриджит на саммите G20 в Осаке.
Президент США Дональд Трамп целует супругу Эммануила Макрона Бриджит на саммите G20 в Осаке.
Президент Франции Эммануэль Макрон целует своего сторонника после голосования на европейских выборах в Ле-Туке.
Президент Франции Эммануэль Макрон целует своего сторонника после голосования на европейских выборах в Ле-Туке.
Президент Сербии Александр Вучич приветствует премьер-министра Румынии Виорику Данчилу.
Президент Сербии Александр Вучич приветствует премьер-министра Румынии Виорику Данчилу.
Лионель Месси целует жену после матча.
Лионель Месси целует жену после матча.
Певица Карди Би на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Певица Карди Би на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.
Герцогиня Корнуольская Камилла на праздновании 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
Герцогиня Корнуольская Камилла на праздновании 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
Президент Франции Эммануэль Макрон провожает канцлера Германии Ангелу Меркель после встречи в Елисейском дворце в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон провожает канцлера Германии Ангелу Меркель после встречи в Елисейском дворце в Париже.
Антонио Бандерас и Педро Альмодовар целуют Пенелопу Крус на премьере фильма "Боль и слава" в дни Каннского фестиваля.
Антонио Бандерас и Педро Альмодовар целуют Пенелопу Крус на премьере фильма "Боль и слава" в дни Каннского фестиваля.
Владимир Путин и классный руководитель президента Вера Гуревич на торжественном приеме, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин и классный руководитель президента Вера Гуревич на торжественном приеме, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Джордж и Амаль Клуни.
Джордж и Амаль Клуни.
Марин ле Пен во время предвыборного митинга в Энен-Бомоне.
Марин ле Пен во время предвыборного митинга в Энен-Бомоне.
Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Канне.
Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Канне.