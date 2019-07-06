Романтические, дружеские, приветственные: такие разные поцелуи

Шестого июля отмечается Всемирный день поцелуя. Объясниться в любви, утешить ребенка, поддержать и поприветствовать друга — для всего этого не нужны слова, достаточно лишь поцелуя. Эмоциональные кадры — в фотоленте Ria.ru.