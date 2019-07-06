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РИА Новости

Романтические, дружеские, приветственные: такие разные поцелуи

Вчера, 10:00
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Шестого июля отмечается Всемирный день поцелуя. Объясниться в любви, утешить ребенка, поддержать и поприветствовать друга — для всего этого не нужны слова, достаточно лишь поцелуя. Эмоциональные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss

Энтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Энтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии Золотой глобус
1 из 15

Энтони Россомандо, Эндрю Уайетт и Марк Ронсон целуют Леди Гагу на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© AP Photo / Vadim Ghirda

Владимир Зеленский целуется с супругой Еленой после победы во втором туре президентских выборов на Украине.

Владимир Зеленский целуется с супругой Еленой после второго тура президентских выборов в Киеве
2 из 15

Владимир Зеленский целуется с супругой Еленой после победы во втором туре президентских выборов на Украине.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Певец Малума целует Мадонну на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

Певец Малума целует Мадонну на Billboard Music Awards в Лас-Вегасе
3 из 15

Певец Малума целует Мадонну на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AP Photo / Tomohiro Ohsumi/ Pool

Президент США Дональд Трамп целует супругу Эммануила Макрона Бриджит на саммите G20 в Осаке.

Президент США Дональд Трамп целует супругу Эммануила Макрона Бриджит на саммите G-20 в Осаке
4 из 15

Президент США Дональд Трамп целует супругу Эммануила Макрона Бриджит на саммите G20 в Осаке.

© AP Photo / Tomohiro Ohsumi/ Pool
© AP Photo / Ludovic Marin/ Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон целует своего сторонника после голосования на европейских выборах в Ле-Туке.

Президент Франции Эммануэль Макрон целует голову своего сторонника после голосования на европейских выборах в Ле-Туке
5 из 15

Президент Франции Эммануэль Макрон целует своего сторонника после голосования на европейских выборах в Ле-Туке.

© AP Photo / Ludovic Marin/ Pool
© AP Photo / Vadim Ghirda

Президент Сербии Александр Вучич приветствует премьер-министра Румынии Виорику Данчилу.

Президент Сербии Александр Вучич целует премьер-министра Румынии Виорику Данчилу
6 из 15

Президент Сербии Александр Вучич приветствует премьер-министра Румынии Виорику Данчилу.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© AP Photo / Francisco Seco, File

Лионель Месси целует жену после матча.

Лионель Месси целует свою жену после окончания матча
7 из 15

Лионель Месси целует жену после матча.

© AP Photo / Francisco Seco, File
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Певица Карди Би на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

Карди Б на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе
8 из 15

Певица Карди Би на церемонии вручения премии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе.

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© AFP 2019 / Arthur Edwards / Pool

Герцогиня Корнуольская Камилла на праздновании 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Герцогиня Корнуольская Камилла на праздновании Дня, посвященного 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии
9 из 15

Герцогиня Корнуольская Камилла на праздновании 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

© AFP 2019 / Arthur Edwards / Pool
© AP Photo / Kamil Zihnioglu

Президент Франции Эммануэль Макрон провожает канцлера Германии Ангелу Меркель после встречи в Елисейском дворце в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон целует канцлера Германии Ангелу Меркель
10 из 15

Президент Франции Эммануэль Макрон провожает канцлера Германии Ангелу Меркель после встречи в Елисейском дворце в Париже.

© AP Photo / Kamil Zihnioglu
© AFP 2019 / Loic Venance

Антонио Бандерас и Педро Альмодовар целуют Пенелопу Крус на премьере фильма "Боль и слава" в дни Каннского фестиваля.

Антонио Бандерас и Педро Альмодовар целуют Пенелопу Крус
11 из 15

Антонио Бандерас и Педро Альмодовар целуют Пенелопу Крус на премьере фильма "Боль и слава" в дни Каннского фестиваля.

© AFP 2019 / Loic Venance
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и классный руководитель президента Вера Гуревич на торжественном приеме, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент РФ Владимир Путин и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич
12 из 15

Владимир Путин и классный руководитель президента Вера Гуревич на торжественном приеме, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Джордж и Амаль Клуни.

Джордж Клуни с супругой Амаль
13 из 15

Джордж и Амаль Клуни.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AP Photo / Stringer

Марин ле Пен во время предвыборного митинга в Энен-Бомоне.

Марин ле Пен целует девочку во время предвыборного митинга в Анени-Бомоне
14 из 15

Марин ле Пен во время предвыборного митинга в Энен-Бомоне.

© AP Photo / Stringer
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer

Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Канне.

Режиссер Квентин Тарантино целует свою жену Даниэлу Пик
15 из 15

Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Канне.

© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
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