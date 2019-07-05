КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Депутат Рады избил главу сельского совета в Черниговской области Украины, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по статье "хулиганство", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение сельского совета в селе Любеч во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения", - говорится в сообщении.