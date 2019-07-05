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РИА Новости

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Вчера, 18:30
11132
© Reddit / tommytwoooОптическая иллюзия
Оптическая иллюзия
© Reddit / tommytwooo
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию. На опубликованном на сайте фото человек словно парит в воздухе сантиметрах в двадцати над землей.
Некоторые реддиторы отмечают, что если закрыть пальцем тень под ногами человека, то становится понятно, что он стоит на асфальте. Однако, как признаются другие пользователи, этот прием помогает далеко не всем.
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"Мне проще поверить, что он левитирует, чем признать эту теорию с наклоном и тенью", — написал один из них.
"Вы объяснили, но я все равно вижу, как он парит", — признался другой.
"Мне понадобилось слишком много времени, чтобы увидеть наконец, что он не летает", — добавил еще один пользователь.
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