Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что членам партии "Единая Россия" необходимо спуститься с "политического подиума" и искать решение проблем, которые поднимают люди.

"Спуститесь на Землю и слушайте людей!" — обратился Володин к членам партии во время общения с журналистами по итогам конференции "Единой России".

Он добавил, что согласен с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы.

"Поддерживаю Дмитрия Анатольевича. Правильно он сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают. Это касается всех – и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку", — заявил Володин.

Медведев в пятницу провел пленарное заседание политической конференции ЕР.