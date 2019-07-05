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РИА Новости

Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что членам партии "Единая Россия" необходимо спуститься с "политического подиума" и искать решение проблем, которые поднимают люди.
"Спуститесь на Землю и слушайте людей!" — обратился Володин к членам партии во время общения с журналистами по итогам конференции "Единой России".
Он добавил, что согласен с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы.
"Поддерживаю Дмитрия Анатольевича. Правильно он сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают. Это касается всех – и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку", — заявил Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
3 июля, 10:09
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Медведев в пятницу провел пленарное заседание политической конференции ЕР.
Ежегодная политическая конференция партии прошла в формате совместного заседания высшего и генерального советов ЕР. Всего в ней приняли участие около 450 человек: секретари региональных отделений, члены высшего и генерального советов, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных некоммерческих организаций.
20162029
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Госдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинПолитика
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